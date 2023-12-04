Fenerbahçe, 4 golle liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 37'ye yükseltirken, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, 4 golle liderliğini sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Trendyol Süper Lig’de Sivasspor’u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 37’ye yükseltirken, liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko’dan (2) geldi. Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 37’ye yükseltti ve averajla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon hücumdaki verimliliğine devam eden Kanarya, 14 haftada gol sayısını 37 yaptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertliler, 15. haftada 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.