Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında Zimbru karşısında

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Zimbru Chisinau ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçta aldığı 5-0’lık avantajla sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında Moldova ekibi Zimbru Chisinau’ya konuk olacak. Zimbru Stadyumu’nda oynanacak mücadele yarın saat 20.30’da başlayacak. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta Kadıköy’de oynanan maçta Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King’in golleriyle sahadan 5-0’lık skorla galip ayrıldı.

Avrupa’da 256. maç

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 255 kez boy gösterdi. 96 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 331 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak

Zimbru ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak. Harvey’in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Paul Mclaughlin olacak.