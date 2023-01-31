Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Adana Demirspor maçının taktiği üzerinde durdu. İdmana sakatlığı süren Joao Pedro katılmadı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.