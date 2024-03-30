Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.