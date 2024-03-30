Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

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Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.