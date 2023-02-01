Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.