Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanı bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da Ülker Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk edecek.