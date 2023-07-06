Fenerbahçe, akşam antrenmanında dayanıklılık çalışması yaptı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.