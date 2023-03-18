Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.