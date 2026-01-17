Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Alanya’ya gidecek.