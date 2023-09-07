Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışmaları yapan oyuncular, idmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı idmanla sürdürecek.