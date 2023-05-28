Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.