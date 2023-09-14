Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, çift kale maçla devam etti. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.