Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve şut organizasyonları çalıştı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.