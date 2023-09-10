Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. Ferdi Kadıoğlu da takımla antrenmanlara başladı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.