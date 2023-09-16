Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.