Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

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4dosgb
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4dosgb

Fenerbahçe bu antrenman ile Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.