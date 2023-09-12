Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazrılıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Aktif dinlenmeye yönelik çalışmaların yapıldığı antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.