Fenerbahçe, Antalyaspor maçı öncesi kampa girdi

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında yarın saat 20.00’de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde FT Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.