Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, çabukluk çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Antalya’ya uçacak.