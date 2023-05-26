Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusu Arda Güler'in sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini uzattı
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusu Arda Güler’in sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

Fenerbahçe, mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek Arda Güler’de mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, bu sene sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken 18 yaşındaki orta sahası Arda Güler’in sözleşmesini 2025 Mayıs ayına kadar uzattı. Genç yıldız, sarı-lacivertlilerde bu sezon 32 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.