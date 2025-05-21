Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde geçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasının ardından sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.