Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular; ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ve çift kale maçla idmanı sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.