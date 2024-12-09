Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Sarı-lacivertliler, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.