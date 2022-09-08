Fenerbahçe, Avrupa'da galibiyetle başladı
UEFA Avrupa Ligi B grubunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi B grubunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-1 yendi. Müsabakanın 35. dakikasında Gustavo’nun kafa golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertlilere 63. dakikada Tsygankov attığı golle karşılık verdi. 90+2. dakikada arka direkte topla buluşan Batshuayi takımını 2-1 öne geçirirken galibiyeti getiren isim oldu.