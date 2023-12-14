Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'da

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Spartak Trnava’yı 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde goller Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic ve Edin Dzeko’dan (2) geldi. Sezona bu organizasyonda 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, H Grubu’nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanda tamamladı. Kanarya, 6 maçta rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Kadıköy’de bu sezon Nordsjaelland ve Ludogorets’i 3-1’lik skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda ise Spartak Trnava’yı 2-1 yenmişti. Sarı-lacivertliler, dış sahada Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarından mağlup ayrıldı.

Grubun diğer müsabakasında Nordsjaelland’ı 1-0 mağlup eden Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ise 12 puanla adını bir üst tura yazdıran takım oldu.