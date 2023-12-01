Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 19 yıl sonra 6 gol yedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 19 yıl sonra Avrupa kupalarında kalesinde 6 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 19 yıl sonra 6 gol yedi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland’a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 19 yıl sonra Avrupa kupalarında kalesinde 6 gol gördü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland’a konuk olan Fenerbahçe, sahadan farklı mağlup ayrıldı. Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan sarı-lacivertliler, maçı da 6-1’lik skorla kaybetti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bu sonucun ardından 9 puanda kalan Fenerbahçe, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Nordsjaelland ise 10 puana yükselerek liderliğe yükseldi. Kanarya, grubun son maçında Spartak Trnava ile İstanbul’da karşılaşacak. Fenerbahçe, müsabakadan galip ayrılması halinde bir üst tura yükselecek.

28 Eylül 2004 tarihinde Manchester United ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini 6-2 kaybeden Fenerbahçe, 19 yıl sonra bir Avrupa kupası müsabakasında kalesinde 6 gol gördü.