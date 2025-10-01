Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Nice'i konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın Fransız ekibi Nice’i konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.45’te evinde Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb’e mağlup olurken, Nice ise sahasında Roma’ya kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlarken, Benfica’ya elenerek yoluna Avrupa Ligi’nden devam etti.

Fenerbahçe ile Nice, 6. randevuda

Fenerbahçe ile Nice, 6. kez kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibi ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası’nda rakip oldu. 1959-1960 sezonunda son 16 turunda taraflar birer galibiyet alırken, o dönemki statü gereği karar maçı oynandı ve Fenerbahçe 3. karşılaşmada mağlubiyet yaşadı. İki ekip 1973-1974 sezonunda ise UEFA Kupası 2. tur maçında eşleşirken, Nice 4-0 ve 2-0’lık skorlarla tur atladı. Sarı-lacivertliler, rekabette 6 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

Avrupa kupalarında 292. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 398 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.

Kupa 2’de 150. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 150. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 149 müsabakada 64 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 209 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 190 gol gördü.

Fransa takımları ile 23. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa takımlarıyla 22 müsabaka oynadı. Kanarya, en fazla resmi maçı da Nice ve Lyon ile yaptı. Sarı-lacivertliler, bu iki ekip ile 5’er maçta rakip olurken, Lille ile de 4 mücadeleye çıktı. Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes takımlarıyla da 2’şer müsabakada karşılaşan sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, son olarak 23 Ocak 2025’te Kadıköy’de Lyon ile karşılaştı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Ligue 1’de 12. sırada

Nice, Fransa Ligue 1’de bu sezon 6 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Franck Haise’in öğrencileri 7 puanla 12. sırada yer alıyor. Rakip filelere 7 gol gönderen Nice, kalesinde 10 gole engel olamadı.

Srdjan Jovanovic düdük çalacak

Fenerbahçe ile Nice arasında oynanacak müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İngiliz Stuart Attwell oturacak. AVAR’da ise Peter Bankes eşlik edecek.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe’de UEFA listesinde yer alan isimler şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Edson Alvarez, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun."