Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde tur için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika ekibi Anderlecht’e konuk olacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta aldığı 3-0’lık avantajla sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’te deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak. Eşleşmenin ilk maçında sarı-lacivertliler Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri’nin golleriyle 3-0 sahadan galip ayrıldı. Kanarya, yarın oynanacak mücadelede alacağı her türlü galibiyet, beraberlik ve 2 farklı mağlubiyette tur atlayacak. Anderlecht’in 3 farklı galibiyetinde ise müsabaka uzatmalara gidilecek. Uzatmalarda skor değişmezse penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek.

Anderlecht ile 8. randevu

Sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Anderlecht ile 8. kez karşılaşacak. Mor-beyazlılarla ilk olarak 1965 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda karşılaşan Fenerbahçe, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak elendi. İki ekip daha sonra 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Elemelerinde kozlarını paylaştı. Oynanan iki maçı da (1-0, 2-0) kazanan Kanarya adını gruplara yazdırdı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda ise Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı Anderlecht ile oynadığı maçlarda deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Kadıköy’de 2-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta da yine Avrupa Ligi’nde karşılaştı ve rakibini 3-0’la geçti.

Avrupa kupalarında 284. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 283 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet alırken, 111 müsabakada ise yenilgi yaşadı. 60 maçta da berabere kaldı. Kanarya geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 386 kez havalandırırken, kalesinde 402 gol gördü.

Avrupa Ligi’nde 146. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 146. maçına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı mücadelelerde 63 galibiyet, 37 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 203 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 182 gole engel olmadı.

Son 14 maçı kaybetmedi

Jose Mourinho’nun öğrencileri; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı son 14 mücadeleyi kaybetmedi. Bu süreçte 11 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin Süper Lig’de de 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Son maçında ise Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.

Belçika takımlarıyla 13. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar Belçika ekipleriyle 12 müsabakaya çıktı. Kanarya, en çok karşılaştığı Anderlecht’in yanı sıra Royal Antwerp ve Union Saint-Gilloise ile oynadı. Antwerp ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşan sarı-lacivertliler, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Union SG ile de son 2 sezonda Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde kozlarını paylaşan Fenerbahçe, rakibine karşı 2 kez kazanırken, 1 defa mağlup oldu. Fenerbahçe Belçika ekiplerine karşı bugüne kadar 7 galibiyet elde etti.

Avrupa Ligi’nde Youssef En-Nesyri’den 5 gol

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, lig ve kupadaki gollerinin yanı sıra Avrupa Ligi’nde de takımını sırtlıyor. En-Nesyri, Avrupa’da 7’si 11 olmak üzere görev aldığı 9 maçta, 5 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki forvet, bu süreçte Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Midtjylland ve Anderlecht filelerini havalandırdı. Takımda ayrıca Edin Dzeko 3 gol, 2 asist ve Dusan Tadic de 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Sandro Scharer düdük çalacak

Anderlecht ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. Maçın 4. hakemi ise Luca Cibelli olacak. Karşılaşmada aynı ülkeden Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev yapacak.