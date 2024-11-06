Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde dördüncü maçına yarın akşam AZ Alkmaar karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 17 yıl sonra kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’te Hollanda’nın Alkmaar şehrinde AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan aldı ve 14. sırada bulunuyor. Hollanda temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve 3 puanla 24. sırada yer alıyor. Süper Lig’de son olarak Trabzonspor’u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ndeki ikinci galibiyetini hedefliyor.

AZ Alkmaar ile 3. kez

Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile 3. kez karşılaşacak. İki ekip 2006-2007 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası 3. Tur maçında eşleşti. Gruptan çıkmayı başaran Fenerbahçe, bir sonraki turda kırmızı-beyazlılara karşı ilk maçta sahasında 3-3 berabere kalırken, deplasmanda da 2-2’lik sonuçla sahadan ayrıldı ve tur atlayan taraf deplasman golü kuralıyla AZ Alkmaar oldu.

Avrupa kupalarında 278. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 277 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 110 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 58 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 378 kez havalandırırken, kalesinde ise 394 gol gördü.

Avrupa Ligi’nde 140. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 140. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 139 mücadelede 61 galibiyet, 35 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 195 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 174 gol gördü.

Hollanda takımları ile 24. kez

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında karşılaştığı Twente maçıyla birlikte Hollanda ekipleriyle bugüne kadar 23 müsabakaya çıktı. DWS Amsterdam ve Ajax ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası; Twente ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde karşılaşan sarı-lacivertliler, Feyenoord ile de Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi’nde oynadı. Fenerbahçe, en fazla maçı PSV Eindhoven ile karşılaştı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda karşılaşan taraflar iki kez de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşarak toplam 6 kez mücadele etti. Kanarya, Hollanda temsilcilerine karşı 9 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 9 kez de mağlup oldu.

AZ Alkmaar, Hollanda Ligi’nde 6. sırada

Sezona Hollanda Ligi’nde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla başlayan kırmızı-beyazlılar, son haftalarda ise düşüşe geçti. Alkmaar ekibi Avrupa Ligi’nde aldığı 2 mağlubiyetin yanı sıra, kendi liginde son 5 maçta sadece 1 puan aldı. Ligde elde ettiği 5 galibiyeti ilk 6 haftada alan AZ Alkmaar, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 11 haftada 17 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor.

Jose Mourinho cezalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya Manchester United mücadelesinde kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men cezası verildi. Portekizli teknik adam yarın oynanacak maçta saha kenarında olamayacak.

Alkmaar, Türk takımlarıyla 7. kez mücadele edecek

AZ Alkmaar yarınki müsabakayla birlikte Türk takımlarıyla 7. kez mücadele edecek. Hollanda ekibinin Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalar dışında Kayserispor ve Başakşehir ile oynadı. 2006-2007 sezonu UEFA Kupası’nda eşleşen AZ Alkmaar, sahasında 3-2 kazanırken, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Başakşehir’e karşı iki maçı da (2-0, 1-2) kazanarak tur atladı.

John Beaton düdük çalacak

AZ Alkmaar ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İskoçya Futbol Federasyonu’ndan John Beaton düdük çalacak. Beaton’ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Calum Scott olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Andrew Dallas yapacak. AVAR’da ise Tiago Martins eşlik edecek.