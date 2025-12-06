Fenerbahçe, Başakşehir'e 7 maç sonra puan kaybetti
RAMS Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Fenerbahçe'nin bu serisi sona erdi.
RAMS Başakşehir’e karşı 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Fenerbahçe’nin bu serisi sona erdi.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, son yıllarda rakibine karşı olan üstünlüğü ve galibiyet serisi de bitmiş oldu.
Turuncu-lacivertlilerin 5 Şubat 2022’de kazandığı mücadelenin ardından Fenerbahçe, 6’sı lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan 2 takım 7 yıl sonra berabere kaldı. 7 Ekim 2018’de golsüz sona eren lig maçının ardından 13 karşılaşmada beraberlik yaşanmadı.