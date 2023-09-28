Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı en farklı galibiyetini aldı

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek Süper Lig'de rakibine karşı en farklı skoru elde etti.

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı en farklı galibiyetini aldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4-0 mağlup ederek Süper Lig’de rakibine karşı en farklı skoru elde etti.

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşırken, sahadan 4-0’lık sonuçla galip ayrıldı. Ligde üst üste 6. galibiyetine imza atan Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı skoru elde etti. Sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda da Kadıköy’de turuncu-lacivertlileri 4-1 yenmeyi başarmıştı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Son 4 maçı kazandı

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı son 4 resmi maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. 2022-2023 sezonunda ligde oynanan iki maçta rakibine üstünlük sağlayan Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de turuncu-lacivertlileri yenerek kupayı kazanmıştı.

Başakşehir, Fenerbahçe’yi son olarak 5 Şubat 2022 tarihinde deplasmanda 1-0 mağlup etti.