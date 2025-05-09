Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı üst üste 7. maçını kazandı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup ederek rakibine karşı üst üste 7. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Başakşehir’i mağlup ederek rakibine karşı üst üste 7. galibiyetini elde etti.
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir’i 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler rakibine karşı son yıllardaki üstünlüğünü bu müsabakada da sürdürdü. Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de 3-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da 4-1 yenerek bu sezon 6 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya, turuncu-lacivertlilere karşı son 6 lig maçında galibiyet alırken, 2023 Ziraat Türkiye Kupası finalinde de üstünlük sağlamıştı.
Başakşehir, Fenerbahçe’yi son olarak 5 Şubat 2022’de deplasmanda 1-0 mağlup etti.