Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de RAMS Başakşehir ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.