Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 20.00'da Medipol Başakşehir ile Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında yarın saat 20.00’da Medipol Başakşehir ile Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi
Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi
Fenerbahçe, Başakşehir maçı için kampa girdi