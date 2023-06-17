Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jorge Jesus'u getirdiğimizde kimse sorgulamadı. Sonra herkes 'Gitsin' diye mesaj atmaya başladı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jorge Jesus'u getirdiğimizde kimse sorgulamadı. Sonra herkes 'Gitsin' diye mesaj atmaya başladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jorge Jesus'u getirdiğimizde kimse sorgulamadı. Sonra herkes 'Gitsin' diye mesaj atmaya başladı'
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Biz bu sene en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. Jorge Jesus’u getirdiğimizde kimse sorgulamadı. Sonra herkes ’Gitsin’ diye mesaj atmaya başladı"