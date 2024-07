Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti

TAKİP ET

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni dönem başkanlık ziyaretleri kapsamında ilk olarak İstanbul Valisi Davut Gül’le makamında bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Ali Koç, üzerinde isminin yazdığı ve imzaladığı Fenerbahçe formasını İstanbul Valisi Davut Gül’e takdim etti. Valilik binası önünde çekilen toplu fotoğrafın ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve Başkanımız Ali Y. Koç ziyaretle ilgili Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün olimpiyatlara gönderdiği sporculara vurgu yapan Vali Davut Gül, “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kıymetli Başkanı ve Yönetim Kurulu bizleri ziyaret etti. Öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni yönetime başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiye’nin ve İstanbul’umuzun lokomotifi. İnşallah sportif başarılarıyla hem şehrimiz hem ülkemiz daha güzel yerlere gider. Olimpiyatlarda çok önemli katkı sundular. İnşallah hem ülkemiz olimpiyatlara daha çok sporcu ile katılır hem de Fenerbahçe buna daha çok katkı sunar. Umuyorum ki olimpiyatlara giden sporcularımız da daha iyi başarılarla döner. Başta Ali Başkanımız olmak üzere tüm yönetimine başarılar diliyorum” dedi.

Vali Gül’e desteklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Ali Koç, “Bizi kabul ettiği için Valimize teşekkür ediyoruz. Yeni Yönetim Kurulumuzla hayırlı olsun ziyaretine geldik. Valimiz beraber görev yaptığımız süre boyunca sadece Fenerbahçe’nin değil, tüm spor kulüplerinin ihtiyaçları için elinden gelen her şeyi yapıyor ve çok hassas davranıyor. Sağ olsunlar. Kulüplerin talepleri ve dertleri bitmez. Ne zaman Valimizden ricamız olsa bizler için her zaman elinden geleni yaptı. Sizin de bir talimatınız varsa biz de her zaman sizler için hazırız. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda da sizi bir maçta ağırlamak istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.