Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma sona erdi

Fenerbahçe’de oy verme işleminde sandıklar kapandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci gününde başkanlık için oy verme işlemi yapıldı. Fenerbahçe’de mevcut başkan Ali Koç beyaz pusulayla, Sadettin Saran da sarı pusulayla yarıştı. Saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kongre üyelerinin stadyumdaki tribünlere geçmesini söyledi. İlk olarak Sadettin Saran, ekibiyle birlikte saha kenarından yürüyerek tribünlere çıktı. Saran’a, yoğun sevgi gösterisi altında tezahüratlar yapılırken Saran da eliyle selamlayarak karşılık verdi. Daha sonra ise Ali Koç ve yönetim kurulu kale arkasından saha kenarına doğru ilerlerken ıslık ve tepkiler yükseldi. Ali Koç ve ekibi oyuncu çıkış tüneline ilerlerken kendisini destekleyen tribünden tezahüratlar yapıldı.

Genel kurulda oy sayım işlemi devam ediyor.

Öte yandan bir kongre üyesinin köpeğiyle birlikte oy kullanması renkli görüntülere sahne oldu.