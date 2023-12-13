Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis dönemi sona erdi
Fenerbahçe Beko, Başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, Başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda Dimitris Itoudis dönemi sona erdi. Takımın aldığı kötü sonuçların ardından sarı-lacivertli kulüp, Itoudis’in sözleşmesini feshetti. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi’ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis’e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.