Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Play-off'a yükseldi
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 34. ve son haftasında normal süresi 79-79 eşitlikle biten maçta Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 91-89 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler yenilmesine rağmen adını Play-off'a yazdırdı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 34. ve son haftasında normal süresi 79-79 eşitlikle biten maçta Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’a 91-89 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler yenilmesine rağmen adını Play-off’a yazdırdı.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Robert Lottermoser xx, Carmelo Paternico xx, Jordi Aliaga xx
Kızılyıldız: Vildoza 17 xxx, Lazarevic x 2, Campazzo xxx 24, Martin x 6, Petrusev x 5, Mitrovic xx 12, Dobric xxx 22, Markoviç x 3
Başantrenör: Milos Milojeviç
Fenerbahçe Beko: Motley xxx 27, Hayes-Davis xxx 19, Dorsey xx 12, Guduric xx 11, Calathes xx 11, Pierre x 7, Jekiri x 2
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 15-21 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 41-39 (Kızılyıldız lehine)
3. Periyot: 57-57
Normal süre: 79-79