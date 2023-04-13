Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Play-off'a yükseldi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 34. ve son haftasında normal süresi 79-79 eşitlikle biten maçta Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 91-89 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler yenilmesine rağmen adını Play-off'a yazdırdı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Play-off'a yükseldi
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sina pırlanta
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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 34. ve son haftasında normal süresi 79-79 eşitlikle biten maçta Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’a 91-89 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler yenilmesine rağmen adını Play-off’a yazdırdı.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Robert Lottermoser xx, Carmelo Paternico xx, Jordi Aliaga xx

Kızılyıldız: Vildoza 17 xxx, Lazarevic x 2, Campazzo xxx 24, Martin x 6, Petrusev x 5, Mitrovic xx 12, Dobric xxx 22, Markoviç x 3

Başantrenör: Milos Milojeviç

Fenerbahçe Beko: Motley xxx 27, Hayes-Davis xxx 19, Dorsey xx 12, Guduric xx 11, Calathes xx 11, Pierre x 7, Jekiri x 2

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

1. Periyot: 15-21 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 41-39 (Kızılyıldız lehine)

3. Periyot: 57-57

Normal süre: 79-79