Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig’de 34. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı konuk edeceği derbi pazar saat 19.00’da beIN SPORTS ekranlarından sporseverlerle buluşacak. 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak bu dev mücadele, İngilizce dil seçeneğiyle uluslararası izleyicilere özel anlatımla aktarılacak.

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