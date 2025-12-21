Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı, rejenerasyon çalışmalarıyla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.