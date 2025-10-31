Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdirdi.

Sar-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.