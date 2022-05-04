Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçı hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürüyoruz' dedi.

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  • 04.05.2022 18:50
  • Güncelleme: 04.05.2022 21:48
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Beşiktaş maçı hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. İstasyon ve 5’e 2 top kapma yapan sarı-lacivertliler, idmanın basına kapalı kısmında ise Beşiktaş derbisinin taktiği üzerinde durdu.

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Sarı-lacivertlilerde Güney Koreli savunma oyuncusu Kim min Jea, takımdan ayrı koşu yaptı.

İsmail Kartal, basın mensuplarıyla bayramlaştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, antrenman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek, bayramlarını tebrik etti. Kartal, derbi çalışmalarının iyi gittiğini ifade ederek, “Beşiktaş maçı için en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

İHA

SHA Editör
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