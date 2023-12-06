Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, idmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.