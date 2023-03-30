Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek
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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı 1 Nisan Cumartesi, 2 Nisan Pazar ve 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli müsabakası olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde 27. haftanın programı ve hakemler şöyle:

1 Nisan Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 Nisan Pazar

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Nisan Pazartesi

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan