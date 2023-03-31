Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk ile başladı. İdman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.