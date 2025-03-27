Fenerbahçe, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Taktiksel çalışmalarla devam eden antrenman, bireysel programlarla da tamamladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bu antrenmanla Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam Bodrum’a gidecek.