Fenerbahçe, bu sezonki 4. derbisini de kazanamadı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 4. derbiyi de kazanamadı.

Fenerbahçe, bu sezonki 4. derbisini de kazanamadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a 2-1 mağlup olurken bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 4. derbiyi de kazanamadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, evinde Galatasaray’a 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla kupaya veda ederken, ezeli rakibiyle sahasında oynadığı 2. maçı da kaybetti. Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Jose Mourinho’nun öğrencileri, 15. haftada konuk olduğu Beşiktaş’a 1-0 kaybetti. Ligin 25. haftasında Rams Park’ta sarı-kırmızılılar ile golsüz berabere kaldı. Kanarya, bu sezon 3. lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

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Fenerbahçe, ligin 34. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek.