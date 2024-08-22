Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.