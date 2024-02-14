Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

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Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.